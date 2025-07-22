В Жезказгане задержаны вымогатели, пытавшиеся подчинить себе бизнес

Полицейские задержали двух жителей Жезказгана, подозреваемых в вымогательстве у местных предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 22 июля в департаменте полиции региона, задержанные пытались взять под контроль объекты малого и среднего бизнеса, угрожая предпринимателям и требуя 6 миллионов тенге.

Операция проведена в рамках реализации концепции "Закон и порядок" и направлена на предупреждение вовлечения молодежи в преступную среду. По решению суда подозреваемые водворены в следственный изолятор.

В ходе следственных мероприятий изъяты вещественные доказательства. Полиция призывает граждан незамедлительно сообщать о фактах правонарушений по номеру "102".

Ранее сообщалось о другом инциденте. В городе Балхаше Карагандинской области проведена масштабная спецоперация. Там пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся вымогательством денежных средств у жителей города под угрозами и психологическим давлением.

