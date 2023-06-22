Астанчанам выписали штрафов более чем на 16 млн тенге

Около 1800 уведомлений об административных штрафах раздали должникам в Астане, сообщает Zakon.kz.

В столице с 7 по 30 июня проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Борышкер".

Цель мероприятия – выявить владельцев, имеющих задолженности по административным штрафам, а также управляющие транспортными средствами с заведомо подложными номерами.

"Совместно с частными судебными исполнителями проводится работа по исполнению постановлений о взыскании административных штрафов, с выдачей уведомлений. Автомобили злостных неплательщиков штрафов водворяются на специализированную стоянку транспортных средств". Пресс-служба ДП г.Астаны

На данный период проведения ОПМ сотрудниками выдано порядка 1800 уведомлений по линии административных штрафов на общую сумму более 16 млн 200 тыс. тенге.



Всего на коммунальную стоянку, с учетом иных правонарушений водворено 117 транспортных средств, водители которых имеют задолженности по административным штрафам.

В Алматы должников по налогам начали ловить еще 14 июня.