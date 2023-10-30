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Штрафы на 74 млн тенге за нарушение прав инвалидов выписали в Казахстане

Нарушения прав инвалидов на 74 млн тенге выявили в Казахстане Фото: Zakon.kz
338 штрафов за нарушение прав социально уязвимых казахстанцев выписали в Казахстане за первые девять месяцев 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК 30 октября, территориальные департаменты Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК за девять месяцев 2023 года провели 1268 проверок. Они выясняли, как соблюдаются права социально уязвимых граждан, в том числе инвалидов.

Результаты оказались неутешительными: нарушений даже не десятки, а сотни. В комитете выдали 875 предписаний об устранении нарушений и наложили 338 штрафов на общую сумму более 74 млн тенге.

Кроме того, после вступления в силу Социального кодекса 639 проверок, в том числе 347 внеплановых, организовали социнспекторы. Они проверили сотни объектов – от школ, центров занятости и поликлиник до отделений Казпочты, кафе и парикмахерских. В результате также удалось выявить массу нарушений: например, по обращению жителя Шымкента в Туркестанской области проверили три санатория, которые оказались недоступными для людей с инвалидностью.

По всем выявленным нарушениям выдали предписания с указанием конкретных сроков решения обнаруженных проблем.

О том, почему в Казахстане трудно бороться с нарушением прав инвалидов, читайте здесь.

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