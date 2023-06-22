Проспект Мангилик Ел в столице перекроют до 5 июля

С 23 июня по 5 июля текущего года в Астане будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Хусейн бен Талал до улицы Ф.Онгарсыновой, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт акимата Астаны со ссылкой на столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, это делается в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с Управлением административной полиции.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.

Ранее стало известно, что несколько участков проспекта Туран в Астане перекроют из-за ремонта.