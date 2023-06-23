В Атлантике нашли части пропавшего батискафа "Титан"

Две части, предположительно, пропавшего в Атлантике батискафа "Титан" были найдены в зоне поисков, передает Zakon.kz.

Согласно сообщению телеканала Sky News, в Атлантике, предположительно, найдены "посадочная рама" и "задняя крышка" аппарата. Об этом телеканалу сообщил Дэвид Мирнс - друг двух пассажиров пропавшего батискафа, который получает информацию из чата с компанией OceanGate.

Мирнс рассказал, что элемент задней части конструкции, о котором идет речь, - вытянутый по форме обтекатель. А посадочная рама - собственно площадка, на которой "сидит" батискаф.

"Если обшивка оторвалась и рама оторвалась, значит, со всей конструкцией произошло что-то очень плохое", - сказал Мирнс.

Он предположил, что корпус батискафа, вероятно, разделился на части.



Батискаф "Титан", направлявшийся к месту крушения "Титаника", пропал в Атлантическом океане 19 июня. В числе пассажиров был британский миллиардер Хэмиш Хардинг.

По словам бывшего сотрудника компании, батискаф был построен некачественно и с нарушениями.

22 июня в районе двух часов дня на подлодке закончился кислород. К поискам батискафа были привлечены пилоты авиалайнеров. Всего часом ранее в береговой охране сообщили, что в зоне поиска пропавшей подлодки "Титан" обнаружены неопознанные обломки.