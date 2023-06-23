Пассажиров батискафа "Титан" официально признали погибшими

В компании OceanGate сделали заявление, в котором говорится, что они считают пятерых человек на борту подлодки потерянными, сообщает Zakon.kz

В заявлении говорится что теперь в компании считают, что генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, Хэмиш Хардинг и Поль-Анри Наржоле, к сожалению потерянными.

"Эти люди были настоящими исследователями, которых разделял особый дух приключений и глубокая страсть к исследованию и защите Мирового океана. Наши сердца с этими пятью душами и каждым членом их семей в это трагическое время. Мы скорбим о потере жизни и радости, которую они принесли всем, кого знали".

Гибель пятерых человек, находившихся в "Титане", подтвердила береговая охрана США, выразив соболезнования родным и близким погибших. По ее версии, на батискафе произошла имплозия - взрыв, направленный внутрь. По какой причине и когда это произошло, пока неизвестно.

Ранее сообщалось что в Атлантике нашли части пропавшего батискафа "Титан".

Батискаф "Титан", направлявшийся к месту крушения "Титаника", пропал в Атлантическом океане 19 июня. По словам бывшего сотрудника компании, батискаф был построен некачественно и с нарушениями.

22 июня в районе двух часов дня на подлодке закончился кислород. К поискам батискафа были привлечены пилоты авиалайнеров. Всего часом ранее в береговой охране сообщили, что в зоне поиска пропавшей подлодки "Титан" обнаружены неопознанные обломки.