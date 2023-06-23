Индекс старения: где проживают самые возрастные казахстанцы

В Бюро национальной статистики РК назвали самые молодые и самые "возрастные" регионы страны, сообщает Zakon.kz

Как выяснилось, население Казахстана стремительно стареет - по данным специалистов Бюро индекс старения за год увеличился на 1,6 пунктов.

"В Казахстане индекс старения в 2022 году составил 28,2, тем самым за год показатель увеличился на 1,6 процентных пунктов (26,6 – 2021 г.). Это означает, что на каждых 100 детей в возрасте от 0 до 15 лет приходится по 28,2 граждан старше 65 лет", - говорится в сообщении ведомства.

В разрезе регионов самый высокий индекс в ВКО – 56,9. Следом идет Северо-Казахстанская область – 56,3, в первую тройку входит также Костанайская область – 48,9. Самым молодым регионом оказалась Мангистауская область, где последние 10 лет сохраняется самый высокий коэффициент по рождаемости. Здесь на 100 детей приходится по 10,8 граждан старше 65 лет. Также низкий индекс старения зарегистрирован в Туркестанской области – 11,3 и городе Шымкент – 11,7.

Индекс старения в городской местности выше, чем в сельской, 30,7 и 24,5 соответственно.

Ранее мы уже писали, что в Казахстане наблюдается старение населения. Согласно статистике ООН, на начало 2022 года доля женщин в возрасте от 65 лет достигла 10,1%. Десять лет назад она составляла лишь 8,2%. Доля мужчин в возрасте от 65 лет за десятилетие увеличилась с 4,8% до 6,1%. И коэффициент демографической нагрузки пожилого возраста в Казахстане также будет расти.