Какого витамина не хватает, если замучила сухость кожи

При дефиците полезных веществ кожа дает мгновенную реакцию. Чтобы этого не произошло, важно знать "тайных игроков", поддерживающих ее здоровье и красоту. Врач аллерголог-иммунолог Юлия Миневич рассказала, каких витаминов может не хватать, если сохнет кожа, сообщает Zakon.kz.

Специалист подчеркивает, что сухость кожи может быть связана с различными факторами, включая недостаток определенных витаминов.

Например, по ее словам, витамина А: он помогает восстанавливать и поддерживать здоровые клетки кожи и его нехватка приводит к сухости, шелушению и даже экземе.

Витамин А содержится в моркови, сладком картофеле, тыкве, листовых зеленых овощах и печени.

Витамин В5 тоже очень важен для здоровой кожи, поскольку помогает сохранять ее увлажненной и гладкой.

Получить его можно из мяса, рыбы, яиц, орехов и зерновых.

Витамин С, как отмечено в публикации "АиФ", является антиоксидантом, который помогает защитить кожу от свободных радикалов, повреждающих клетки кожи и вызывающих сухость.

Вещество содержится в цитрусовых, киви, клубнике, брокколи и красном перце.

"Сдача анализа крови – важный пункт в диагностике дефицита витаминов. Поэтому если кожа начала сохнуть, надо обязательно обратиться к специалисту, чтобы найти причину". Юлия Миневич

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