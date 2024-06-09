"Астана" одержала двойную победу на ЧА-2024 по велоспорту

В Алматы на азиатском первенстве по велоспорту на шоссе завершились соревнования в индивидуальной гонке на время у мужчин (элита), где успех праздновал чемпион мира среди гонщиков до 23-х лет, представитель Astana Qazaqstan Team Евгений Федоров, сообщает Zakon.kz.

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Согласно информации пресс-службы КФВС, 9 июня на старт дистанции 40 км вышли 19 гонщиков. Среди них двое казахстанцев, члены велокоманды "Астана" – Дмитрий Груздев и Евгений Федоров. В итоговом протоколе лучший результат показал Федоров со временем 49 минут и 46 секунд, что позволило ему стать чемпионом Азии 2024 года.

"Моя родная трасса меня не подвела, свою победу посвящаю всему Казахстану и ребятам по сборной. Теперь будем готовиться к групповой гонке, которая состоится 12 июня. Евгений Федоров

"Серебро" азиатского чемпионата с результатом 50:20 завоевал Дмитрий Груздев, а третьим финишировал японец Якуро Араширо (51:46).





Фото: Instagram/kcfkz

Соревновательная часть программы 9 июня началась с индивидуальных гонок на время у женщин (элита) и девушек-андеров. Они проехали дистанцию 20 км. "Золото" Азии завоевала самая титулованная велосипедистка нынешнего первенства Ольга Забелинская из Узбекистана (28:07). Второй финишировала ее соотечественница Янина Кускова (29:02). "Бронза" досталась казахстанке Ринате Султановой (29:28).

В "разделке" у девушек-андеров быстрее всех проехала китаянка Хонгянг Хе (29:27). Второй к финишу прибыла Девика Сова из Индонезии (29:39). Замкнула тройку призеров наша спортсменка Акпейл Осим (29:58).





Фото: Instagram/kcfkz

Таким образом, сборная Казахстана по велоспорту второй день подряд кладет себе в копилку медали высшей категории. 8 июня "золотом" данных соревнований отметился сын легендарного гонщика Александра Винокурова – Николас. А на старте азиатского первенства наши спортсмены выиграли 4 первых места.



Что касается триумфатора мужской разделки ЧА-2024 Евгения Федорова, то он в прошлом году завоевал "золото" мирового первенства по велоспорту среди гонщиков до 23-х лет в Австралии.

