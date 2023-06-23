Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"
При этом преобладающее большинство стипендиатов пройдут подготовку за рубежом по направлениям естественно-технического профиля.
Список обладателей стипендии "Болашак"
Список обладателей грантов по программе научных стажировок
"По поручению главы государства по переориентированию программы "Болашак" акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров. Для поддержки поступающих введена новая льготная категория – "Инженерно-технические работники". Также по нашей инициативе улучшены правила отбора для медицинских работников", – отметил председатель Правления АО "Центр международных программ" Олжас Сакенов.
Также решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 328 казахстанцев стали обладателями грантов для прохождения научных стажировок в ведущих научных центрах мира.
Отечественные ученые будут направлены в ведущие научные центры мира для проведения исследований в сфере инженерных наук, информационно-коммуникационных технологий, образования, агропромышленного комплекса, медицины и т.д.
В 2023 году прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" проводится в четыре этапа. Третий этап продлится до 7 июля текущего года. До конца года будет проведен еще один поток приема заявок на стипендию "Болашак": с 17 июля по 15 сентября.
Прием заявок для участия в конкурсном отборе по программе научных стажировок будет продолжен с 28 августа по 13 октября.
Ранее стало известно, что изменились требования к претендентам на стипендию "Болашак".