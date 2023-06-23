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Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"

Опубликованы списки обладателей стипендии "Болашак" и грантов по программе научных стажировок Фото: bolashak.gov.kz
182 казахстанца стали обладателями международной стипендии "Болашак". Из них 149 человек пройдут обучение в магистратуре, 7 – в докторантуре лучших вузов мира, 26 казахстанцев будут направлены на стажировку в ведущие вузы и производственные центры мира, сообщает Zakon.kz.

При этом преобладающее большинство стипендиатов пройдут подготовку за рубежом по направлениям естественно-технического профиля.

Список обладателей стипендии "Болашак"

Список обладателей грантов по программе научных стажировок

"По поручению главы государства по переориентированию программы "Болашак" акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров. Для поддержки поступающих введена новая льготная категория – "Инженерно-технические работники". Также по нашей инициативе улучшены правила отбора для медицинских работников", – отметил председатель Правления АО "Центр международных программ" Олжас Сакенов.

Также решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 328 казахстанцев стали обладателями грантов для прохождения научных стажировок в ведущих научных центрах мира.

Отечественные ученые будут направлены в ведущие научные центры мира для проведения исследований в сфере инженерных наук, информационно-коммуникационных технологий, образования, агропромышленного комплекса, медицины и т.д.

В 2023 году прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" проводится в четыре этапа. Третий этап продлится до 7 июля текущего года. До конца года будет проведен еще один поток приема заявок на стипендию "Болашак": с 17 июля по 15 сентября.

Прием заявок для участия в конкурсном отборе по программе научных стажировок будет продолжен с 28 августа по 13 октября.

Ранее стало известно, что изменились требования к претендентам на стипендию "Болашак". 

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