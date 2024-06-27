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Появился список обладателей стипендии "Болашак"

Появился список обладателей стипендии &quot;Болашак&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 00:13 Фото: bolashak.gov.kz
По результатам первого присуждения 138 человек пройдут обучение по программам магистратуры, 13 - докторантуры, 33 казахстанца будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил 28 июня Центр международных програм "Болашак", акцент при отборе сделан на специалистах инженерно-технического и медицинского профиля. Обучение будет проходить по 62 специальностям.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

"В этом году список приоритетных специальностей сформирован на основе запросов государственных органов по подготовке кадров по необходимым профессиям. Доступны льготные категории для претендентов из сельской местности, инженерно-технических работников, медиков", – говорится в сообщении.

Они могут пройти языковую подготовку сроком до 12 месяцев перед началом обучения, им не обязательно иметь на руках приглашение из университета при подаче документов на стипендию.

"Рекордное количество поданных заявок в этом году подчеркнуло высокий уровень конкуренции в конкурсном отборе. В дальнейшем мы планируем усовершенствовать правила конкурсного отбора и оцифровать весь процесс оформления документов. Ожидается внедрение отборочных этапов и изменение типа тестирования", — сказала председатель правления АО "Центр международных программ" Алия Оспанова.

Отмечается, что претенденты поступили в вузы, входящие в топы мировых рейтингов, такие как Harvard University, Stanford University, National University of Singapore, University of Pennsylvania, University of Illinois at Urbana-Champaign.

"Наибольшим интересом пользуются такие специальности, как "Информационные технологии и системы", "Аналитика больших данных", "Транспортные технологии", "Общественное здравоохранение", "Химическая инженерия", "Строительная инженерия", "Международное право и безопасность", "Интеллектуальная собственность", "Экология", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что стипендию "Болашак" присудили 184 казахстанцам. 

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