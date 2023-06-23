В Алматы продолжают перекрывать улицы

В Алматы временно ограничат проезд по улице Черепанова. Об этом Zakon.kz 23 июня 2023 года рассказали в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети".

В распространяемом сообщении сказано, что с 26 по 30 июня в Ауэзовском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Черепанова от улицы Сулейменова до улицы Пришвина.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения текущих плановых работ на магистральном трубопроводе, пролегающем под проезжей частью названного уличного сегмента". ТОО "Алматинские тепловые сети"

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

С началом лета дороги в городе перекрывать стали чаще. Днем ранее сообщалось, что проезд по улице Западный Желтоксан в Алматы временно ограничат с 23 по 26 июня.