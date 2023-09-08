В Алматы на пять дней из-за ремонта теплосетей перекроют две улицы
Фото: Zakon.kz
В Алматы на время ремонта теплосетей ограничат проезд по нескольким улицам. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети".
В распространяемом сообщении сказано, что с 12 по 17 сентября в городе будет ограничено движение автомототранспорта по улицам:
- в Медеуском районе по улице Бегалина от жилого дома №55 до улицы Кабанбай батыра;
- в Алмалинском районе по улице Досмухамедова от жилого дома №83 до улицы Кабанбай батыра.
"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых ремонтных работ на участках магистральных трубопроводов, пролегающих под проезжими частями названных уличных сегментов".ТОО "Алматинские тепловые сети"
В ведомстве просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда названных городских территорий.
Ранее стало известно, что в Алматы завершается средний ремонт по проезжей части ул. Тлендиева.
Также 10 сентября три маршрута изменят схемы движения в Алматы.
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