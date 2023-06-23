АФМ завершило следствие о хищении более 57 млн тенге при строительстве двух школ

В пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу 23 июня 2023 года заявили Zakon.kz, что следствие по делу о хищении в особо крупном размере при строительстве двух школ в Алматинской области уже завершено.

Отмечено, что в мае 2020 года отдел образования Кербулакского района Алматинской области заключил договор со строительной компанией ТОО "ПМК-7К" на выполнение капитального ремонта двух школ в селах Сарыбастау и Карагаш на общую сумму свыше 855 млн тенге.

"В период строительных работ руководитель строительной компании совершил хищение денежных средств в особо крупном размере путем невыполнения части работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, и составлением фиктивных актов выполненных работ". Пресс-служба АФМ РК

В результате преступных действий, как сказано в сообщении Агентства, на расчетный счет ТОО незаконно перечислены денежные средства в сумме 57,5 млн тенге.



По результатам следствия, уголовное дело в отношении руководителя ТОО передано в суд, который рассмотрел дело с вынесением обвинительного приговора.

"При этом ущерб, причиненный государству в сумме 57,5 млн тенге, полностью погашен осужденным". Пресс-служба АФМ РК

22 июня 2023 года в АФМ отметили, что в Костанае группу лиц подозревают в хищении более 500 млн тенге, выделенных в качестве субсидий в рамках национального проекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы.