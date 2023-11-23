АФМ выявило завышение бюджетных расходов на 10 млрд тенге

23 ноября 2023 года в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу рассказали о проведенном аудите строительства крупных объектов, сообщает Zakon.kz.

К примеру, при содействии РГП "Госэкспертиза" удешевлен проект по модернизации противоаварийной автоматики в энергоузле Астаны на 1,9 млрд тенге. Здесь разработчики завысили цены на электрические шкафы.

"В другом случае, в Астане скорректирована стоимость строительства магистрального обводного канализационного коллектора на 5,3 млрд тенге из-за завышения цены на трубу". Пресс-служба АФМ РК

Кроме того, при обустройстве инженерно-коммуникационной инфраструктуры п.Солнечный в Петропавловске пресечен факт завышения стоимости электрических подстанций в 4 раза. В результате сэкономлено 2,3 млрд тенге бюджетных средств.

Также, в настоящее время с областными акиматами проводится работа по снижению государственных расходов еще по 24 объектам на 13 млрд тенге.

"В Караганде по проекту строительства сооружения по очистке промышленных стоков и поверхностных сточных вод только по трем видам оборудования стоимость была завышена на 541 млн тенге". Пресс-служба АФМ РК

Подытожив, в агентстве отметили, что в целом только за два месяца работы по 8 проектам снижены бюджетные расходы на 10 млрд тенге.

Днем ранее, 22 ноября 2023 года, Агентство по финансовому мониторингу опубликовало список организаций, осуществляющих на территории Казахстана деятельность онлайн-казино.