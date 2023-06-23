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Законодательство РК

8 млрд тенге задолжали детям неплательщики алиментов в Казахстане

Минюст, алименты, долг Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр юстиции Азамат Ескараев в СЦК 23 июня высказался о неплательщиках алиментов. По его словам, они задолжали своим детям миллиарды тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минюста отметил, что взыскание алиментов – это не разовое производство, процесс длится годами, пока ребенок не достигнет совершеннолетия.

"Из остатка производств, находящихся на исполнении, проблемными являются 16 345, или 5%. При этом по 9490 документам задолженность составляет более трех месяцев и погашается частично, по 6855 документам задолженность не погашается вообще. Сумма долга составляет 8 млрд тенге. Как показывает анализ, основными причинами неуплаты алиментов являются в основном отсутствие у должников официального места работы, доходов, имущества, на которое возможно обратить взыскание. При этом отдельные должники, имея реальные материальные возможности, намеренно уклоняются от содержания своих детей либо скрывают свое имущество", – следует из доклада Азамата Ескараева.

Он признал, что имеется проблема с взысканием алиментов.

"Порядка 6969 человек имеют запрет на выезд в связи с задолженностью по алиментами. Министерством юстиции предпринимаются определенные шаги по решению этой проблемы, совместно с системой Smart Data Ukimet пытаемся отрегулировать вопросы неплатежей по имеющейся задолженности", – рассказал Азамат Ескараев.

По данным Минюста, с начала 2023 года за неисполнение судебных актов по алиментным платежам к административной ответственности привлечено 1094 должника, для привлечения к уголовной ответственности в рамках ст. 139 УК РК в органы внутренних дел направлено 410 представлений, из которых 76 – направлены в суд, 196 – прекращены по реабилитирующим основаниям, по 21 делу принято решение о прекращении по нереабилитирующим основаниям. В отношении 6969 должников выставлен временный запрет на выезд из страны.

По всем проблемным исполнительным производствам о взыскании алиментов судебными исполнителями принимаются меры принудительного характера.

22 февраля на отчетной встрече с населением в Западно-Казахстанской области глава Минюста Азамат Ескараев заявил, что взыскание алиментов – это один из самых чувствительных вопросов по всей стране.

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