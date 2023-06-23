Олимпийский комитет окончательно лишил признания Международную ассоциацию бокса

Международный олимпийский комитет (МОК) на онлайн-сессии отказался возвращать признание Международной ассоциации бокса (IBA). Из программы Олимпиады бокс исключать не будут, сообщает Zakon.kz.

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За то, чтобы лишить IBA признания, выступили 69 участников внеочередной сессии, один проголосовал против, 10 человек воздержались. Жесткая позиция МОК в отношении международной федерации по одному из классических и рейтинговых олимпийских видов спорта не имеет аналогов в истории. Никогда ранее комитет не поступал так с руководящим органом, входящим в олимпийскую семью.

Фото: olympics.com

В 2019 году МОК временно отозвал у IBA признание из-за финансового, управленческого кризиса и претензий к судейству. Комитет потребовал, чтобы ассоциация провела реформы, и отстранил ее от организации боксерского турнира на Олимпийских Играх в Токио, которые прошли в 2021 году. IBA также не допустят к организации боксерских олимпийских турниров в Париже в 2024 году и в Лос-Анджелесе в 2028 году. Обязанности Международной боксерской ассоциации пока исполняет МОК.



По словам генерального директора МОК Кристофа де Кеппера, отзыв признания IBA был единственным возможным решением, поскольку ассоциация не выполнила поставленных перед ней требований.

"IBA продемонстрировала полное неуважение к принципам международного спорта накануне Олимпиады-2024. Они показали непонимание того, что мы хотим от них увидеть. Чтобы защитить интересы спорта, мы решили дать IBA второй шанс. В 2019 году IBA не выполнила наши требования. За годы они практически ничего не сделали, чтобы изменить ситуацию. В итоге мы пришли к мнению, что IBA не должна организовывать турнир по боксу на Олимпиаде в Париже". Генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер

В IBA назвали решение МОК колоссальной ошибкой.

"Мы не можем скрывать тот факт, что это решение является катастрофическим для мирового бокса и вопиющим образом противоречит заявлениям МОК о том, что комитет действует в интересах бокса и спортсменов". Заявление IBA

В декабре 2020 года IBA возглавил российский спортивный функционер Умар Кремлев. Ассоциация не стала лишать боксеров из России и Беларуси возможности участвовать в соревнованиях под ее эгидой. В ответ на такое решение национальные федерации бокса нескольких государств (в частности, США, Германии, Великобритании и Швейцарии) вышли из IBA и создали собственную международную ассоциацию под названием World Boxing.

В итоге на мужском и женском чемпионатах мира весной 2023 года сборные России и Беларуси выступали под собственными флагами. Из-за этого чемпионаты бойкотировали несколько западных стран. В общей сложности на ЧМ-2023 в Ташкент не приехали спортсмены из 19 государств.

Мужская сборная Казахстана на первенстве планеты 2023 года с пятью наградами заняла второе место в медальном зачете (4-1-0).