В одном из районов Алматы временно отключат холодную воду

27 июня 2023 года в Жетысуском районе Алматы локально отключат холодную воду в связи с плановыми работами на сетях водоснабжения. Об этом сообщили Zakon.kz в пресс-службе ГКП "Алматы су".

Также отмечено, что в период работ ожидается понижение давления воды на сетях в контуре улиц Бекмаханова – Совхозная – Земнухова – Волгоградская.



"27 июня с 9:00 до 20:00 подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные в контуре улиц Северное кольцо – Бурундайская – Постышева – Гамарника – Дыбенко, по ул. Крыжицкого, по ул. Павлодарская между улицами Крыжицкого и Бурундайская". Пресс-служба ГКП "Алматы су"

В ведомстве принесли извинения за временные неудобства.

"По всем вопросам можно обратиться по телефону 274-66-66", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 26 по 30 июня в Ауэзовском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Черепанова от улицы Сулейменова до улицы Пришвина.