Молодой российский хоккеист умер после укуса клеща

Накануне умер член молодежной команды по хоккею с мячом "Кузбасс" Евгений Хвалько. Игрок, представлявший клуб из российского города Кемерово, ушел из жизни после укуса энцефалитного клеща. Хоккеисту было всего лишь 17 лет, сообщает Zakon.kz.

Талантливый молодой хоккеист был сыном известного в прошлом игрока сборных России и Белоруссии Евгения Хвалько.





"Увы, после нескольких недель борьбы за жизнь талантливый хоккеист скончался в результате осложнений, вызванных клещевым энцефалитом". Заявление Федерации хоккея с мячом России

Прошедший сезон 2022/2023 стал во многом прорывным для 17-летнего Хвалько-младшего. Он набрал 20 очков (10+10) в матчах Высшей лиги, а в апреле вместе с юниорами "Кузбасса" победил в первенстве России в Иркутске.



В марте 2020 года Евгений впервые вышел на лед за основную команду "Кузбасс" на празднике русского хоккея в Кемерово. В этом году он стал чемпионом России среди юниоров.

Ранее известный российский хоккеист погиб при загадочных обстоятельствах.