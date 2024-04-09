Антикор ВКО выявил 7 фактов использования поддельных дипломов работниками детско-юношеских спортивных школ

Антикоррупционной службой Восточного Казахстана завершен внешний анализ коррупционных рисков в сфере спорта. Результаты анализа свидетельствуют о наличии серьезных коррупционных рисков, способствующих нерациональным тратам и хищению бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель Антикоррупционной службы по ВКО Денис Шакенов.





В ходе анализа обнаружены случаи нерационального использования бюджетных средств, поддельные дипломы, выявлены коррупционные риски при перечислении тренерам командировочных расходов, предназначенных для спортивных команд, а также проведение фиктивных учебно-тренировочных сборов.

Установлены семь фактов использования поддельных дипломов работниками детско-юношеских спортивных школ.





В январе 2021 года Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по волейболу, находящаяся в Усть-Каменогорске, провела учебно-тренировочные сборы и спортсменам перечислили командировочные выплаты за проживание и питание на общую сумму 4,1 млн тенге. При этом учебно-тренировочные сборы были проведены в городе Усть-Каменогорске на самой базе школы.





В спортивных школах поселка Новая Бухтарма и города Серебрянска установлен факт дублирования воспитанников. Выявлены многочисленные факты нарушения требований государственных закупок по развитию спорта высших достижений.





"По всем выявленным фактам инициированы проверки уполномоченных органов, после получения итоговых заключений будут приниматься процессуальные решения в рамках уголовно-процессуального законодательства. Для недопущения повторения подобных нарушений в качестве превентивных мер выработаны рекомендации о принятии конкретных мер", – отметил Денис Шакенов.

