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Может ли работодатель предоставлять дополнительный оплачиваемый трудовой отпуск

Может ли работодатель предоставлять дополнительный отпуск Фото: primerminister.kz
Вправе ли работодатель предоставлять сотрудникам дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск отдельно от основного трудового отпуска? Такой вопрос был задан на сайте Минтруда, передает Zakon.kz.

В министерстве отметили, что согласно Трудовому кодексу работник имеет право на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, а работодатель обязан предоставлять его работнику.

При этом оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск работнику за первый и последующие годы работы по соглашению сторон предоставляется в любое время рабочего года.

По соглашению между работником и работодателем оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск может быть разделен на части.

Кодекс также предусматривает, что очередность предоставления оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков работникам определяется графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения работников, либо устанавливается по соглашению сторон.

Вместе с тему в кодексе говорится, что при исчислении общей продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска суммируются с основным оплачиваемым ежегодным трудовым отпуском.

"В этой связи считаем, что предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска осуществляется в том же порядке, что и для предоставления ежегодного оплачиваемого трудового отпуска", - заключили в Минтруда.

Ранее сообщалось, что поправки в Трудовой кодекс предусматривают четырехдневную рабочую неделю, совместное трудоустройства, а также платформенную занятость для казахстанцев, занятых в сфере оказания услуг в качестве курьеров и таксистов.

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