Может ли работодатель предоставлять дополнительный оплачиваемый трудовой отпуск

Вправе ли работодатель предоставлять сотрудникам дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск отдельно от основного трудового отпуска? Такой вопрос был задан на сайте Минтруда, передает Zakon.kz.

В министерстве отметили, что согласно Трудовому кодексу работник имеет право на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, а работодатель обязан предоставлять его работнику.

При этом оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск работнику за первый и последующие годы работы по соглашению сторон предоставляется в любое время рабочего года.

По соглашению между работником и работодателем оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск может быть разделен на части.

Кодекс также предусматривает, что очередность предоставления оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков работникам определяется графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения работников, либо устанавливается по соглашению сторон.

Вместе с тему в кодексе говорится, что при исчислении общей продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска суммируются с основным оплачиваемым ежегодным трудовым отпуском.

"В этой связи считаем, что предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска осуществляется в том же порядке, что и для предоставления ежегодного оплачиваемого трудового отпуска", - заключили в Минтруда.

Ранее сообщалось, что поправки в Трудовой кодекс предусматривают четырехдневную рабочую неделю, совместное трудоустройства, а также платформенную занятость для казахстанцев, занятых в сфере оказания услуг в качестве курьеров и таксистов.