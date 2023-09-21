Оплачиваются ли перенесенные дни отпуска из-за болезни

Оплачиваются ли перенесенные дни отпуска при временной нетрудоспособности, приходящиеся на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Так, Трудовой кодекс предусматривает , что оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск переносится полностью или в его части в случае временной нетрудоспособности работника.





"Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск (его часть) в случае временной нетрудоспособности переносится по просьбе работника в период нахождения в оплачиваемом ежегодном трудовом отпуске. Перенесенный трудовой отпуск по соглашению сторон может быть присоединен к трудовому отпуску за следующий рабочий год или предоставлен по просьбе работника отдельно в текущем рабочем году", – пояснили в Минтруда.





Таким образом, временная нетрудоспособность должна иметь место во время нахождения работника в оплачиваемом ежегодном трудовом отпуске, так же как и просьба о переносе отпуска в связи с временной нетрудоспособностью должна поступить от работника именно во время нахождения в отпуске.





Вместе с тем в Минтруда отметили, что при несвоевременном уведомлении работодателя о переносе дней трудового отпуска работник теряет право на использование дней отпуска, на которые пришлись дни больничных. При этом переносу подлежат только те дни, которые пришлись на дни отпуска.





Согласно Трудовому кодексу , социальное пособие по временной нетрудоспособности не выплачивается за дни временной нетрудоспособности, приходящиеся на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск. При перенесении дней трудового отпуска производится удержание из заработной платы работника начисленных отпускных. Удержание производится на основании акта работодателя с уведомлением работника.





При предоставлении неиспользованной в связи с временной нетрудоспособностью части трудового отпуска (путем присоединения к трудовому отпуску за следующий рабочий год или предоставлении отдельной в текущем году) на основании акта работодателя сохраняется место работы и средняя заработная плата.



