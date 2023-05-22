Поправки в Трудовой кодекс изменят жизнь казахстанцев с 1 июля 2023 года

Платформенная занятость, скользящий график, четырехдневная рабочая неделя... О наиболее значимых изменениях в Трудовой кодекс РК рассказала Наталья Гилева, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права КазНУ им. аль-Фараби, профессиональный медиатор, пишет Zakon.kz.

Эксперт уделила внимание наиболее активно обсуждаемым в обществе поправкам, которые связаны с понятием совместного трудоустройства, платформенной занятости, расширенного понятия простоя, расширенного понятия производственной необходимости и прочих поправок в нормы ТК РК.

Отдельно эксперт объясняет тонкости механизма введения четырехдневной недели. Гилева подчеркивает – норма вводится исключительно по соглашению сторон и на основе чередования с пятидневной или шестидневной рабочими неделями. Иными словами, норма, вопреки распространяемому мнению, предлагается исключительно для оптимизации рабочего времени. То есть ее принятие не может означать, что сотрудник отработает меньше, но при этом получит полную заработную плату.

Основные изменения в ТК РК, с которыми мы столкнемся в июле 2023 года

Расширенное понятие простоя

Простоем с момента введения поправок в силу может считаться временная приостановка работы, в том числе в случаях "введения чрезвычайного или военного положения, объявления чрезвычайной ситуации либо при введении иных ограничительных мероприятий, карантина, по решению государственных органов или их должностных лиц". Видна актуализация – ранее, с точки зрения закона, простоем считалась приостановка работы по причинам экономического, технологического, организационного, иного производственного или природного характера.

Важным нюансом, как для работодателя, так и для сотрудника, является понимание нюансов оплаты труда в режиме простоя. Оплата простоя по причине, не зависящей от работодателя и работника, устанавливается в размере не ниже минимального размера заработной платы, по вине работодателя – в размере не менее пятидесяти процентов от средней заработной платы работника.

Важно понимать, когда наступает начало такого режима. Поэтому вводимыми нормами устанавливается обязанность работодателя оформлять начало простоя с указанием его причин актом работодателя, если порядок оформления простоя не предусмотрен в трудовом, коллективном договорах. Также новыми нормами ТК РК определяются порядок возвращения сотрудников после простоя. В частности, по окончании простоя работодатель заблаговременно уведомляет сотрудника о дате выхода на работу, работник обязан приступить к выполнению трудовых обязанностей. Иначе предусматривается дисциплинарная ответственность.

Совместное трудоустройство

Новым моментом является вводимое в ТК РК понятие совместного трудоустройства. Совместное трудоустройство подразумевает прием работодателем нескольких сотрудников для совместного выполнения одной задачи. Опять же – норма необязательна к исполнению и вводится по соглашению сторон.

Новелла, утверждают законотворцы, направлена на решение значимых социальных вопросов. К примеру, норма может быть применена работодателем для разделения обязанностей между несколькими сотрудниками, если работник по каким-либо личным причинам не способен "тянуть" полную ставку, полную загруженность, отрабатывать полное рабочее время. И при этом не имеет возможности полностью отказаться от работы, потерять работу.

Возможностей применения нормы масса – уход за членами семьи, учеба, инвалидность. Эксперт приводит и такую зарисовку возможного применения нормы на практике – преемственность, наставничество в предпенсионном возрасте.

Отмечается, что режим совместного трудоустройства, а именно работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работника ограничений в продолжительности ежегодного трудового отпуска, исчисления трудового стажа и других прав в сфере труда, установленных настоящим Кодексом, трудовым, коллективным договорами, соглашениями.

Производственная необходимость

В новой редакции ТК РК расширяется понятие производственной необходимости. В существующий перечень добавлены работы по устранению последствий чрезвычайных ситуаций, чрезвычайного или военного положения, катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии или немедленного устранения их последствий.

Скользящий график работы

Поправки в ТК РК подразумевают введение скользящего графика работы. Это может быть удобно для работодателя при сезонной или иной эпизодической загруженности персонала. Один из вариантов применения – повышенная загруженность персонала в выходные, праздничные дни, что характерно для, предположим, организаций общепита.

То есть согласно предлагаемому варианту, с учетом специфики работы "работодатель вправе устанавливать сотрудникам скользящий график, а также работу в различные дни недели с различной продолжительностью графика работы". По-прежнему обязательно соблюдение ограничений ежедневной продолжительности рабочего времени не более 11 часов в сумме.

Указано, что при работе в режиме скользящего графика, начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) должны определяться правилами трудового распорядка, трудовым договором либо графиком сменности.

Социальное пособие по временной нетрудоспособности

Вводится пункт 4-1 статьи 133 "Выплата работникам социального пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя". С момента введения поправок в силу размер социального пособия по временной нетрудоспособности работников будет определяться путем умножения его среднего дневного заработка на количество рабочих дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности.

Стоит отметить, что размер социального пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого за один месяц увеличен. И с 1 июля 2023 года не может превышать 25-кратную величину МРП за соответствующий год. Ранее этот показатель не должен был превышать 15-кратную величину МРП.

Работа вахтовым методом

Поправки в пункт 4 статьи 135 предусматривают возможность продления вахты с соблюдением продолжительности рабочего времени и отдыха в случаях ЧС, ЧП, аварий, карантинных ограничений. С момента введения поправок, продление также возможно: "в период введения чрезвычайного или военного положения, объявления чрезвычайной ситуации, а также для предотвращения чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или производственной аварии, либо немедленного устранения их последствий, либо при введении иных ограничительных мероприятий, в том числе карантина, по решению государственных органов или их должностных лиц, а также в других исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или здоровье работников". Продление вахты регламентируется актом работодателя.

Платформенная занятость

Глава 12 ТК РК дополняется статьей 146-1. Статья регламентирует условия труда работников, которые используют интернет-платформы и мобильные приложения платформенной занятости. Из наиболее интересного – трудовой договор заключается на определенный срок без ограничения, предусмотренного подпунктом 2) пункта 1 статьи 30 ТК РК. Также для этой категории работников может устанавливаться иная продолжительность ежедневной работы в соответствии с ТК РК, актами работодателя, коллективным или трудовым договором. Согласно с положениями упомянутых документов, устанавливается система и условия оплаты труда, продолжительность и порядок учета рабочего времени.

Ранее Zakon.kz сообщал, что глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения", где отражены грядущие изменения в Трудовой кодекс РК.