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Законодательство РК

Больше двух десятков деревьев незаконно вырубили в Конаеве

Больше двух десятков деревьев незаконно вырубили в Конаеве Фото: pixabay
Незаконную вырубку деревьев зафиксировали полицейские Конаева и привлекли к ответственности владельца земельного участка и водителя спецтехники, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 3 января, в акимате Конаева заявили о масштабной вырубке деревьев возле местного парка Победы. На место выехали сотрудники отдела архитектуры и градостроительства и полицейские.


"Владельца земельного участка оштрафовали в соответствии со статьями 386 и 505 РК "Нарушение правил содержания и защиты зеленых прививок, нарушение правил благоустройства территорий городов и сел, а также объектов инфраструктуры городских и населенных пунктов, разрушение и уничтожение зеленых прививок". Пресс-служба акимата Конаева

К ответственности также привлекли водителя тяжелой техники, его оштрафовали.

В акимате начали подготовку документов для изъятия участка земли из частной собственности оштрафованного жителя в госсобственность.

Ранее сенатор Нурлан Бекенов поднял вопрос озеленения страны, отметив, что мы теряем бюджетные деньги, ведь каждое третье дерево не приживается.

Тем временем в Минэкологии подготовили поправки в базовые ставки для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением законодательства РК в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира.

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