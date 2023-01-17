В МВД РК рассказали, при каких условиях иммигранты могут находиться в Казахстане

С 27 января этого года для иммигрантов изменяются правила въезда и пребывания на территории Казахстана. Этот вопрос особенно взволновал молодых россиян, прибывших в нашу страну после частичной мобилизации, объявленной российским президентом, сообщает Zakon.kz.

Начиная со второй половины сентября 2022 года, когда в России был издан указ о частичной мобилизации, сотни тысяч молодых людей призывного возраста прибыли в Казахстан. Часть устроилась на работу по трудовому договору, часть работает в удаленном режиме. Одним из них является Артем, приехавший в Алматы с супругой и друзьями.

Артем обратился в редакцию Zakon.kz с просьбой разъяснить поправки касательно въезда и пребывания иммигрантов в Казахстане: "Сейчас везде обсуждают новость про отмену визарана. Правда ли это? Я работаю удаленно с другой страной. Как мне теперь быть?".

За комментарием журналист портала обратилась в Министерство внутренних дел РК. Как пояснили в Комитете миграционной службы правоохранительного ведомства, "согласно введенным изменениям в Правила въезда и пребывания иммигрантов в Казахстан, которые опубликованы сегодня, 17 января 2023 года, иностранцы, пребывающие без визы, смогут находиться в нашей стране 30 дней".

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Но в течение 180 дней, то есть шести месяцев, общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней. Данное требование распространяется и на граждан стран ЕАЭС, которые могут находиться в Казахстане также не более 90 дней в течение полугода.



По информации старшего инспектора Комитета миграционной службы МВД РК Алтынбека Масакбаева, ранее данный вопрос не был законодательно урегулирован, поэтому иностранцы могли по истечении срока пребывания выехать за пределы Казахстана и опять заехать и таким образом у них обновлялись сроки пребывания.

"Новые правила, ограничивающие пребывание в Казахстане, не будут действовать для иностранцев, уже оформивших во время своего пребывания разрешение на временное проживание или визу. Правила приведены в соответствие со статьей 6 Закона "О миграции населения", согласно которой срок временного пребывания иммигранта, прибывшего в Казахстан без визы, не может превышать 30 календарных дней со дня пересечения Государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней". Старший инспектор Комитета миграционной службы МВД РК Алтынбек Масакбаев

Спикер отметил, что в международной практике действуют аналогичные требования. Что касается иностранцев, прибывших в нашу страны ранее, до изменения правил, то они их не затрагивают.

"По закону новый нормативный правой акт не распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие. Таким образом, изменения, внесенные в Правила въезда и пребывания иммигрантов в Казахстане, будут распространяться на иностранцев, въехавших в нашу страну с 27 января 2023 года". Комитет миграционной службы МВД РК

В случае превышения установленного и разрешенного срока пребывания в Казахстане Пограничная служба ограничит въезд в страну согласно статье 48 Закона "О миграции населения".