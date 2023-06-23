Как возместить ущерб, если на авто упало дерево

В Алматы участились случаи падения деревьев. Буквально недавно сильный ветер повалил в городе больше 30 зеленых насаждений, из них в шести случаях пострадали авто, припаркованные у дома, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что это не единичные случаи. Как сообщили в ДЧС Алматы, с начала года в городе только по линии "112" было зафиксировано 45 случаев падения деревьев на машины.

По условиям обязательной страховки возместить ущерб не получится, покрыть расходы вы сможете лишь по добровольной страховке, однако есть она не у всех.



Корреспондент Zakon.kz поговорил с юристом Дарханом Дунентаевым и узнал, как в таком случае действовать автовладельцам, чтобы уж наверняка получить компенсацию за поврежденный автомобиль.

Если на ваше авто упало дерево или ветка, которая повредила машину, ни в коем случае нельзя покидать место происшествия. В первую очередь необходимо вызвать сотрудников Управления дорожной полиции, а также детально зафиксировать случившееся на фото и видео.

Во время составления протокола нужно быть особо внимательным и обязательно указать, что вы "имеете претензии". В противном случае у вас не получится добиться желаемого.

"Если вы вызвали сотрудников полиции, и они зафиксировали факт ДТП, то в свидетелях нет процессуальной необходимости. Однако на случай возможных судебных тяжб держите наготове очевидцев ДТП. В суде необходимо будет подтвердить и уточнить некоторые спорные моменты, и здесь вам будет необходима объективная информация от очевидцев", – уточнил Дархан Дунентаев.





После этого нужно обратиться в районный акимат, где произошло происшествие. Это нужно для того, чтобы выяснить, в чьей юрисдикции находится дерево, то есть понять, кто собственник земельного участка, на котором находилось дерево.

"Месторасположение дерева будет иметь значение, потому что от этого зависит, кого будут привлекать к ответственности и обяжут возместить ущерб. Отвечать будет тот, в чьей юрисдикции, то есть на чьей территории, находилось дерево. Если это была земля общего пользования, то возместить ущерб должен районный акимат, если на территории, принадлежащей ОСИ, то объединение собственников имущества. Также ответственность могут понести собственники парков, кафе, ТРЦ и другие", – объяснил юрист.

По его словам, согласно действующим нормам гражданского законодательства, бремя содержания имущества возлагается на собственника, соответственно, собственник должен следить за состоянием деревьев на своем участке.

Затем нужно обратиться в оценочную компанию, чтобы зафиксировать размер причиненного ущерба вашему автомобилю. Важно собрать все документы, которые будут подтверждать ваши расходы на услуги эвакуатора, оценщика, ремонтные работы и прочее.

Когда выяснится, в чьей юрисдикции находилось дерево, нужно будет составить претензионное письмо и направить его собственнику земельного участка, на котором находилось дерево. Урегулировать конфликт можно в досудебном порядке, если же вторая сторона не согласится с предъявленными документами, пострадавший вправе обратиться в суд.

"Однако необходимо учитывать, что суд привлечет к ответственности только в случае наличия причинной связи между действиями (бездействиями) виновного лица и наступившими последствиями. А виновность ответчика нужно будет доказывать самому потерпевшему", – заключил юрист Дархан Дунентаев.

9 июня в Центральном парке культуры и отдыха Алматы ветка многолетнего дерева упала и разрушила часть летней террасы кафе. К счастью, никто не пострадал, но случившееся могло обернуться трагедией.

22 июня аким Алматы Ерболат Досаев на брифинге в СЦК рассказал, что парк находится в частной собственности. Поэтому акимат не может дать жителям гарантии, что деревья больше не будут падать. По его словам, следить за состоянием насаждений должны собственники территорий.