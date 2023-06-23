Молодой талант из Франции стал самым высоким баскетболистом НБА

Минувшей ночью весь баскетбольный мир был зациклен на драфте Национальной баскетбольной ассоциации. Французский центровой Виктор Вембаньяма, рост которого 2 метра 23 см, был выбран под первым номером командой "Сан-Антонио Сперс", сообщает Zakon.kz.

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Уникальный французский игрок Вембаньяма всегда привлекал внимание своим телосложением, при весе в 95 кг рост Виктора составляет 223 см. Это позволяет ему стать одним из самых высоких баскетболистов Лиги, а с обувью ему не будет равных на паркете. Как информирует инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, рост 19-летнего француза в кроссовках составляет 226 см. Тем самым, он возглавил список самых высоких игроков NBA.

"Мой рост без кроссовок – 221 см. На самом деле я никогда не мерил рост в обуви. Но примерно с кроссовками получится что-то вроде 225-226 см". Виктор Вембаньяма

В список гигантов лучшей баскетбольной лиги мира также входят Бобан Марьянович и Кристапс Порзингис, у них рост 221 см. Вембаньяма стал вторым европейцем, которого выбрали на драфте НБА под первым номером, до этого в 2006 году "Торонто" выбирал итальянца Андреа Барньяни.





Виктор Вембаньяма перебрался за океан из чемпионата Франции, где играл за клуб "Метрополитан". Игрок дважды признавался лучшим молодым баскетболистом французского первенства, а в 2023 году стал самым ценным игроком по итогам чемпионата страны и лучшим снайпером турнира.

Признавался чемпионом Франции в 2022 году, плюс является серебряным призером мирового первенства 2021 года среди игроков до 19 лет в составе сборной Франции.