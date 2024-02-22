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Известный модный бренд назвал нового амбассадора. Им стал французский спортсмен Виктор Вембаньяма

Баскетболист Фото: pixabay
Лидер баскетбольной команды NBA "Сан-Антонио Сперс", 20-летний Виктор Вембаньяма, уже сотрудничал с этим модным домом. На последнем драфте NBA в Нью-Йорке он присутствовал в темно-зеленом костюме от Louis Vuitton, сообщает Zakon.kz.

Видимо, учитывая это, а также успешную спортивную карьеру, спортсмен был выбран новым амбассадором бренда. В настоящее время 20-летний Вембаньяма считается одним из наиболее перспективных игроков NBA. Баскетболист стал первым игроком, выбранным в рамках драфта, а также первым французом, выступающим в ассоциации под номером один. Кроме того, он самый высокий действующий баскетболист в ассоциации. Его рост составляет 224 см.

"Виктор стремится к совершенству и постоянно оттачивает свое мастерство. Как и Louis Vuitton, молодой спортсмен проложил свой путь, уже добившись успехов в карьере, которая только начинается", – указано в пресс-релизе бренда.

Кроме того, на протяжении нескольких лет спортсмен ведет активное сотрудничество с Nike. Бренд разработал для него специальные кроссовки увеличенного размера. В скором времени Вембаньяма примет участие в рекламе спортивной линейки Louis Vuitton. Помимо него также заявлены: теннисисты Карлос Алькарас и Наоми Осака, лыжница Эйлин Гу, пловц Леон Маршан и фехтовальщик Энцо Лефорт.

Новый 2024 год бренд Louis Vuitton начал с кожаной сумки для сэндвичей стоимостью три тысячи долларов.

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