Известный модный бренд назвал нового амбассадора. Им стал французский спортсмен Виктор Вембаньяма

Видимо, учитывая это, а также успешную спортивную карьеру, спортсмен был выбран новым амбассадором бренда. В настоящее время 20-летний Вембаньяма считается одним из наиболее перспективных игроков NBA. Баскетболист стал первым игроком, выбранным в рамках драфта, а также первым французом, выступающим в ассоциации под номером один. Кроме того, он самый высокий действующий баскетболист в ассоциации. Его рост составляет 224 см.

Victor Wembanyama for Louis Vuitton. The Maison and Men's Creative Director @Pharrell are pleased to welcome rising basketball star @wemby as a House Ambassador – continuing Louis Vuitton's longstanding commitment to sports. #VictorWembanyama #PharrellWilliams #LouisVuitton pic.twitter.com/l9jitjpuUK