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Директор школы в ЗКО собирала деньги с выпускников на заполнение аттестатов

школа, аттестат Фото: astana.fizmat.kz
Родители одной из школ в Западно-Казахстанской области пожаловались в Антикоррупционную службу на директора за сбор средств на заполнение аттестатов с помощью печатающих устройств, сообщает Zakon.kz.

Как рассказывает Astana TV, 20 июня в сервисном центре "ANTIKOR Ortalygy" состоялась встреча с участием представителей компетентных органов, по результатам которой установили, что 19 мая между заказчиком (организацией образования) и поставщиком в лице ТОО был заключен договор о государственных закупках услуг по заполнению аттестатов об окончании школы.

"Во время проведения государственных закупок заказчиком в технической спецификации не были соблюдены требования приказа министра образования и науки РК от 21 ноября 2007 года "Об утверждении требований по оформлению документов об образовании", то есть заполнение аттестатов с помощью печатающих устройств не было указано. В связи с чем директором школы было дано указание о сборе денежных средств с родителей в сумме 1000 тенге, если они хотят получить электронно-заполненный аттестат", – говорится в сообщении.

После вмешательства Антикоррупционной службы денежные средства, собранные с родителей выпускников, были возвращены. За допущение вышеуказанного нарушения виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционная служба Казахстана провела внешний анализ коррупционных рисков (ВАКР) в системе образования, в ходе которого выявила преступную схему хищения бюджетных средств.

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