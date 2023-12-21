Директора вечерней школы в Жанаозене осудили за продажу аттестата
Фото: Zakon.kz
Директор вечерней школы города Жанаозен за взятку выдал аттестат о среднем образовании. Руководитель учебного заведения был оштрафован и лишился права работать на государственной службе, сообщает Zakon.kz.
Суд города Жанаозена оштрафовал директора школы на 2 100 000 тенге за взятку, полученную за выдачу аттестата об окончании среднего образования.
"Судом установлено, что директор вечерней школы города Жанаозен, получил взятку в размере 70 тысяч тенге за выдачу аттестата об окончании среднего образования. Суд признал его полное признание вины и то, что он ранее не судим. Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание, не установлено", – говорится в сообщении пресс-службы суда.
Суд признал директора школы виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 УК РК.
Приговор вступил в законную силу.
Напомним, что ранее судимый житель Алматы решил дать взятку сотруднику службы пробации и получил за это еще один срок.
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