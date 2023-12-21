Директора вечерней школы в Жанаозене осудили за продажу аттестата

Фото: Zakon.kz

Директор вечерней школы города Жанаозен за взятку выдал аттестат о среднем образовании. Руководитель учебного заведения был оштрафован и лишился права работать на государственной службе, сообщает Zakon.kz.

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