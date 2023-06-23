Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Нацбанк предупредил казахстанцев о мошенниках

Национальный банк РК Фото: пресс-служба Национального банка РК
Национальный банк Казахстана предупредил об активизации мошенников, предлагающих покупателям интернет-магазина банка приобрести специальное программное обеспечение для обхода ограничений по количеству приобретаемых коллекционных монет, сообщает Zakon.kz.

Мошенники в тематических группах нумизматов Казахстана в мессенджерах и социальных сетях предлагают предоставить за отдельную плату одноразовый доступ к "программе-помощнику", которая якобы автоматически добавляет коллекционные монеты в корзину покупателя интернет-магазина НБК в любом количестве.   

"Помимо этого, они показывают изображения уже "успешно" проведенных операций по добавлению в корзину коллекционных монет и сообщают ложную информацию о том, что "программа-помощник" полностью безопасна. Однако после получения денежных средств мошенники предоставляют нерабочее программное обеспечение, которое может содержать вирусы или другой вредоносный код, выполнение которого может привести к утечке или потере данных пользователя", – говорится в сообщении Национального банка.

В связи с этим в Нацбанке просят соблюдать бдительность, не покупать и не использовать сомнительное программное обеспечение для работы с интернет-магазином НБК.

Отмечается, что лимит на количество приобретаемых монет проверяется Национальным банком по каждой сделке, что означает невозможность продажи монет сверх установленного лимита даже в случае успешного добавления их в корзину интернет-магазина НБК.

В случае, если вы столкнулись с мошенническими действиями, в Нацбанке рекомендуют обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы для проведения необходимых разбирательств. А для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр по короткому номеру 1477.

Ранее сообщалось, что мошенники вновь обманывают казахстанцев от имени вайнера Сергазы Токтарбека.

Читайте также

Когда появятся списки обладателей образовательных грантов

Директор школы в ЗКО собирала деньги с выпускников на заполнение аттестатов

В СКО прошла международная конференция, посвященная 130-летию Магжана Жумабаева

Тамила Языкова
Нацбанк РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанские выпускники выкинули аттестаты в урну: их ищут
Казахстанские выпускники выкинули аттестаты в урну: их ищут
в Казахстане с 1 июля ликвидируют центры занятости населения
В Казахстане с 1 июля вместо Центров занятости населения появятся Центры трудовой мобильности
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заправке в ВКО
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заправке в ВКО
Полицейским в Шымкенте пришлось блокировать улицу, чтобы остановить кортеж
Полицейским в Шымкенте пришлось блокировать улицу, чтобы остановить кортеж
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления