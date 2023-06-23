Нацбанк предупредил казахстанцев о мошенниках

Национальный банк Казахстана предупредил об активизации мошенников, предлагающих покупателям интернет-магазина банка приобрести специальное программное обеспечение для обхода ограничений по количеству приобретаемых коллекционных монет, сообщает Zakon.kz.

Мошенники в тематических группах нумизматов Казахстана в мессенджерах и социальных сетях предлагают предоставить за отдельную плату одноразовый доступ к "программе-помощнику", которая якобы автоматически добавляет коллекционные монеты в корзину покупателя интернет-магазина НБК в любом количестве.

"Помимо этого, они показывают изображения уже "успешно" проведенных операций по добавлению в корзину коллекционных монет и сообщают ложную информацию о том, что "программа-помощник" полностью безопасна. Однако после получения денежных средств мошенники предоставляют нерабочее программное обеспечение, которое может содержать вирусы или другой вредоносный код, выполнение которого может привести к утечке или потере данных пользователя", – говорится в сообщении Национального банка.

В связи с этим в Нацбанке просят соблюдать бдительность, не покупать и не использовать сомнительное программное обеспечение для работы с интернет-магазином НБК.

Отмечается, что лимит на количество приобретаемых монет проверяется Национальным банком по каждой сделке, что означает невозможность продажи монет сверх установленного лимита даже в случае успешного добавления их в корзину интернет-магазина НБК.

В случае, если вы столкнулись с мошенническими действиями, в Нацбанке рекомендуют обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы для проведения необходимых разбирательств. А для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр по короткому номеру 1477.

Ранее сообщалось, что мошенники вновь обманывают казахстанцев от имени вайнера Сергазы Токтарбека.

