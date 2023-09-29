Нацбанк предупредил казахстанцев о новых схемах мошенничества

Национальный банк Казахстана предупредил о мошеннических схемах, связанных с инвестиционной деятельностью, сообщает Zakon.kz.

Злоумышленники создают сайты и мобильные приложения, копируют интерфейс официальных интернет-ресурсов Национального банка, а также используют фотографии должностных лиц, обещая возврат денежных средств или высокие заработки за счет инвестиций, пишут на сайте финрегулятора.

При этом для увеличения охвата злоумышленники размещают рекламу своих поддельных сайтов и мобильных приложений в социальных сетях и YouTube.

В Нацбанке напомнили, что они не обслуживают физических лиц, соответственно, и не запрашивают личные сведения по телефону, электронной почте или иным средствам коммуникаций.

"Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок с физическими лицами. Перечень организаций с актуальными лицензиями на инвестиционное управление активами граждан Республики Казахстан опубликован на официальном сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка". Национальный банк РК

В случае если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуется обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы для проведения разбирательств по факту мошенничества.

Ранее в Нацбанке напомнили гражданам о правилах обмена ветхих банкнот и дефектных монет.