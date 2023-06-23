Подробности приговора по делу вайнеров и финпирамид сообщили в суде Алматы

В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении 12 подсудимых по факту создания и руководства финансовой пирамидой преступной группой с привлечением денег и имущества в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, участников обвинили в организации преступной группы.

"Судом установлено, что подсудимый К., открыв в 2019 году ТОО "Astex.kz", оформил его на членов ОПГ братьев М. и Е., а также назначил Р. директором. Указанные лица занимались привлечением вкладчиков, принимали денежные средства, а также ввели бонусную программу в виде поощрения лиц, вовлекших новых вкладчиков, в сумме 10% от внесенного вклада. При этом до сведения вкладчиков доводилась ложная информация, что вклады будут направлены на тендерные проекты с получением и распределением по ним дивидендов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вместо этого поступившие денежные средства снимались и перечислялись на личные счета подсудимых, а имущество потерпевших, предоставленное в качестве вклада, продавалось без внесения денег на расчетный счет ТОО "Astex.kz".

Таким образом, потерпевшим был причинен материальный ущерб в особо крупном размере – 867,5 млн тенге.

"В дальнейшем подсудимый К., не удовлетворившись низким уровнем вовлечения вкладчиков, решил привлечь в преступную деятельность лиц, имеющих опыт в области сетевого маркетинга. Для этого он вступил в преступный сговор с О. (в розыске), который имел навыки в продвижении сетевых компаний", – пишет пресс-служба суда.

В результате в середине 2020 года была создана новая пирамида – ТОО "MUDARABAH CAPITAL". Данная компания позиционировалась как финансовый (инвестиционный) институт, соответствующий канонам ислама, что создало у потерпевших ложное представление о надежности данного проекта.

В состав учредителей ТОО Mudarabah Capital с 11-11,5% долей на каждого вошли шесть подсудимых, которым отводились разные преступные роли.

"Также в деятельность компании были привлечены подсудимые Ш. и Т., которым была отведена роль по популяризации, агитации деятельности компании, ведение на своих страницах в социальных сетях рекламы ТОО. В результате преступной деятельности этой финансовой пирамиды потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере – свыше 1 млрд тенге", – заявили в суде.

Как уточняется, подсудимые вину не признали, просили вынести оправдательный приговор.

"Приговором суда 10 подсудимых признаны виновными в участии в организованной группе или преступной организации, создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой и им назначено наказание в виде лишения свободы от 6 до 14 лет лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Подсудимые Т. и Ш. были признаны виновными в руководстве финансовой пирамидой и им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности", – говорится в сообщении.

При назначении наказания смягчающими обстоятельствами явилось наличие у некоторых подсудимых малолетних детей.

Также судом были удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму более 1 861 752 441 тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о том, что в Алматы завершилось главное судебное разбирательство в отношении участников финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Известным вайнерам вынесли приговор.