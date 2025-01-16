Создательницы финансовой пирамиды в Астане похитили более 500 млн тенге

Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны 16 января вынес приговор в отношении двух подсудимых, обвиняемых в создании и руководстве финансовой пирамидой с привлечением денег в особо крупном размере, а также в легализации средств, полученных преступным путем, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

Суд установил, что в период с сентября 2021 года по июль 2023 года подсудимая Б., действуя в группе лиц по предварительному сговору с М., создала и руководила финансовой пирамидой. М. оказывала содействие в привлечении средств и легализовала деньги, приобретя недвижимость.

Общая сумма ущерба составила более 509 млн тенге, причиненного 59 потерпевшим. Б. привлекла средства от 40 лиц на сумму 715,7 млн тенге, М. содействовала в привлечении 284,5 млн тенге от 38 лиц.

Позиции сторон

Прокурор просил назначить наказание Б. в виде семи лет лишения свободы, а М. – шести лет. Сторона защиты настаивала на оправдании или назначении наказания с отсрочкой, ссылаясь на наличие у подсудимых малолетних детей.

Приговор суда

Суд учел тяжесть преступления, невозмещение ущерба, наличие смягчающих обстоятельств (наличие детей) и отсутствие отягчающих обстоятельств.

В результате: Б. назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. М. получила пять лет лишения свободы. Обеим запрещено заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств и инвестиций, сроком на семь лет.

Суд удовлетворил гражданские иски, конфисковал имущество, приобретенное на средства от преступной деятельности, и направил его в пользу потерпевших.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом приговоре. В Петропавловске экс-полицейские получили срок за создание финансовой пирамиды.