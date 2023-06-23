Жители Карагандинской области обсуждают выпавший град

В Осакаровском районе в селе Приишимское около 17:00 выпал град. Жители региона обсуждают последствия непогоды, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы сняли град на видео и опубликовали в местных пабликах. Люди активно обсуждают, как при этом пострадают фермеры и дачники.





"Крестьян жалко, посевы зерновых наверное сильно побило". "Те, у кого огороды, не хотят оказаться на их месте. Думаю, надо перестраховаться и укрыть грядки". "На дачах возле Темиртау тоже был град".

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение на субботу объявлено в 16 областях Казахстана.