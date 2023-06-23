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Жители Карагандинской области обсуждают выпавший град

непогода Фото: pixabay
В Осакаровском районе в селе Приишимское около 17:00 выпал град. Жители региона обсуждают последствия непогоды, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы сняли град на видео и опубликовали в местных пабликах. Люди активно обсуждают, как при этом пострадают фермеры и дачники.


"Крестьян жалко, посевы зерновых наверное сильно побило".

"Те, у кого огороды, не хотят оказаться на их месте. Думаю, надо перестраховаться и укрыть грядки".

"На дачах возле Темиртау тоже был град".

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение на субботу объявлено в 16 областях Казахстана.

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