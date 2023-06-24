Авария привела к масштабным отключениям воды в Актау

Порывы на водопроводных сетях привели к отключению питьевой и технической воды в 11 микрорайонах Актау, сообщает Zakon.kz.

23 июня жители Актау начали массово жаловаться на отключения воды в домах. Сообщения появились в социальных сетях и на портале акимата Мангистауской области, пишет Лада. В водоканале сообщили, что на сетях случилась авария.

Как выяснилось, порывы на сетях привели к отключениям питьевой и технической воды сразу в 11 микрорайонах города. В ряде районов города также было снижено давление в водопроводных трубах, сообщили в водоканале Актау.

Ранее стало известно, что 27 июня 2023 года в Жетысуском районе Алматы локально отключат холодную воду в связи с плановыми работами на сетях водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ГКП "Алматы су".