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Авария привела к масштабным отключениям воды в Актау

Авария привела к масштабным отключениям воды в Актау Фото: pixabay
Порывы на водопроводных сетях привели к отключению питьевой и технической воды в 11 микрорайонах Актау, сообщает Zakon.kz.

23 июня жители Актау начали массово жаловаться на отключения воды в домах. Сообщения появились в социальных сетях и на портале акимата Мангистауской области, пишет Лада. В водоканале сообщили, что на сетях случилась авария.

Как выяснилось, порывы на сетях привели к отключениям питьевой и технической воды сразу в 11 микрорайонах города. В ряде районов города также было снижено давление в водопроводных трубах, сообщили в водоканале Актау.

Ранее стало известно, что 27 июня 2023 года в Жетысуском районе Алматы локально отключат холодную воду в связи с плановыми работами на сетях водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ГКП "Алматы су".

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Мария Мельникова
Актау Мангистауская область
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