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Десятки семей не могут заселиться в новостройки Петропавловска

Десятки семей не могут заселиться в новостройки Петропавловска Фото: pixabay
С прошлого года десятки очередников не могут заселиться в уже отстроенные дома из-за проблем в подведении коммуникаций, сообщает Zakon.kz.

В свои новые квартиры не могут заехать семьи, ожидающие жилье по очереди. Среди них есть социально уязвимые группы граждан. Дома для них были построены еще в прошлом году, но возникли "проблемы с подведением коммуникаций", объяснили в акимате региона, передает Петропавловск.news.

"У нас 16 домов переходящих. Инфраструктуру вовремя не подвели, недобросовестные были подрядчики. Сейчас мы разобрались, провели корректировку. Дополнительно выделили финансирование. Эту работу продолжаем. Я думаю, до конца года по всем этим 16 домам все вопросы будут решены". Айдарбек Сапаров, акима Северо-Казахстанской области

Продолжается в регионе строительство 36 многоэтажек. В том числе среди них 16 коммерческих объектов. Ожидается, что 702 очередника получат в них квартиры. Но этого не достаточно, отмечает аким. В регионе своих квартир ждут 20 тысяч человек из социально уязвимых категорий.

Ранее аким Жетысуской области прокомментировал неразбериху с выдачей квартир в Талдыкоргане.

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