В коттеджном городке в микрорайоне Уркер в Астане десятки домов в сентябре могут остаться без электричества, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Astana TV, частные дома сданы в эксплуатацию год назад. Тогда строители подключили жилье ко временным электросетям. Теперь же, по словам людей, в сентябре их от временных сетей отключают. Местные жители боятся остаться не только без света, но и без отопления.

"Мы получили уведомление от строительной компании об отключении нас от временных сетей. Оказалось, что нас передавать некуда. Сети строительной компании не рассчитаны на постоянное обеспечение жилых домов такой мощности. Мы боимся зимой вообще остаться в домах, которые без отопления и пострадают все системы, то есть ну они разморозятся. Мы не ожидали 10 минут езды от центра города Астаны, мы столкнемся с такой вообще вопиющей историей. Мы в шоке". Жительница микрорайона Уркер Эльвира Камарудинова

Отмечается, что электроэнергия на временных сетях людям обходится в копеечку. В месяц одна семья платит до 120 тыс. тенге. И это только за электричество. По словам жителей, строительная компания должна была передать дома на обслуживание в "Астана-РЭК". Однако процесс передачи почему-то затянулся.

"Они должны были всё это хозяйство передавать через АРЭК Астана энергосбыту, которые должны были поставить счетчики, вот как в городских домах. По этим счетчикам должны были платить напрямую Астанаэнерго, а получается, мы платим им как юридическое лицо. Сосед напротив живет постоянно 200 тыс. платит". Житель микрорайона Уркер Бахыт Аббасов

В строительной компании уточнили, они занимаются возведением домов по ИЖС. А значит подключать к электричеству жилье не обязаны. Это задача акимата. Гендиректор фирмы уверяет, они не раз обращались по этому поводу к чиновникам. Но решить проблему те не смогли. Электрические сети устарели. А временные предназначены только для строительства.

"Они пообещали, вот сейчас мы проведем дефектовку и мы эти сети либо передадим в АРЭК либо мы там найдем способ завершить. За зиму ничего не произошло, в мае этого года мы опять обратились. У нас тоже возможности нет, потому что мы закончили стройку, и мы отсюда уходим". Гендиректор строительной компании Олег Ким

В городском акимате наоборот говорят, что подключением должен заниматься застройщик. Но то, что сети устарели чиновники не отрицают. По их словам, осенью следующего года здесь начнут строительство новых линий электропередач. Только после этого подключат и дома людей.

"Прием передачи сетей электроснабжения проводится после полного завершения строительства. После акта ввода эксплуатацию отправляем заявление "Астана-РЭК" для дальнейшей передачи на баланс. В случае застройщика он должен обеспечит постоянным электроснабжением. Идут корректировки в связи с изменением плана. Ориентировочно получение положительной экспертизы по данному проекту планируется в 3 квартале 2024 года". Руководитель отдела развития инфраструктуры ГУ "УТЭКиКХ" г. Астаны Баытжан Жолмукан

Пока же в акимате предлагают жителям обращаться к застройщику за подключением к электричеству. А если строители отказывают, писать заявление в архитектурно-строительный надзор.

Ранее сообщалось, что алматинцы временно останутся без электроэнергии.

