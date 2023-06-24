Учителя и родители отстаивают школу в Туркестанской области

В Казыгуртском районе Туркестанской области учителя и родители круглосуточно дежурят у школы имени Каныша Сатпаева, которую постановили снести, признав строение аварийным, сообщает Zakon.kz.

После того, как чиновники признали здание школы имени Сатпаева аварийным, а суд постановил снести здание учебного заведения, родители учеников и педагоги стали нести настоящие дежурства. Так взрослые пытаются спасти учебное заведение для детей, передает КТК.

"Сказали, что снесут эту школу и построят новую. Но в сентябре стали говорить другое: мол, прокуроры начали проверку, экономический суд проверяет. В итоге прямым текстом нам указали на дверь. Просто земля эта находится на золотом квадрате. У меня лично большие сомнения. Уверена, что школу просто продали частнику". Алия Назипова, жительница Казыгуртского района

Учителя говорят, что успели провести в здании школы ремонт за собственные деньги, потому что чиновники обещали оставить учебное заведение в работе. Но внезапно школу признали аварийной и решили снести.

Если школу имени Сатпаева все же закроют, то учителей и детей переведут в соседнюю, где уже учатся 2000 человек. Хотя заведение и рассчитано на 1200 мест, оно переполнено и без учеников сатпаевской школы.

Но в отделе образования уже нашли ответы на вопросы педагогов и родителей и обещают выделить классы.

"Мы планируем освободить музей в соседней школе и кабинет самопознания. Еще предоставим детям методический кабинет и туристический центр – он тоже располагается в школе. Для учителей тоже готовим помещения под классы". Алия Егизек, и.о. руководителя отдела развития человеческого потенциала Казыгуртского района

Сельчане же отмечают, что школа, куда их планируют перевести, находится в не лучшем состоянии: здесь давно не было ремонта, стены и потолок разрушаются, капитальный ремонт необходим крыше.

23 июня Министерство просвещения подготовило приказ "Об утверждении Правил проведения мониторинга по итогам приема в организации среднего, технического и профессионального, послесреднего образования". Согласно нормам, в регионах будут мониторить итоги приема детей в школы и колледжи.

