Почти 1,5 тысячи новорожденных получили подарки от Национального Олимпийского комитета

Ежегодно Национальный Олимпийский комитет Казахстана чествует малышей, появившихся на свет 23 июня – в Международный Олимпийский день, сообщает Zakon.kz.

Подарки, подготовленные Национальным Олимпийским комитетом, получили все новорожденные дети страны. В этом году в Олимпийский день родились более 1400 малышей. В акции поучаствовали более 300 сотрудников родильных домов со всего Казахстана.

Фото: olympic.kz

В этот важный для олимпийцев день чемпионы Серик Сапиев, Мерей Акшалов, Камшибек Кункабаев, Елдос Сметов, Ольга Рыпакова, Абзал Ажгалиев, Сакен Бибосынов передали поздравления по видеосвязи мамам и малышам в Туркестанской, Алматинской, Акмолинской, Жамбылской, ВКО, Улытау и других областях.

"Пусть дорога вашего малыша в этой жизни будет триумфальной, пусть путь малыша будет состоять только из громких побед и высочайших достижений. Мы знаем высокую цену успеха в большом спорте, олимпийских наград и всемирного признания. Все это достижимо!" – поздравила многократная призерка Олимпийских игр Ольга Рыпакова.

Фото: olympic.kz

"Поздравляю вас и вашего малыша с Международным Олимпийским днем! Символичный день рождения в Олимпийский день — это реальная мотивация стать победителем в будущем", – говорил в своем поздравлении родителям малышей казахстанский шорт-трекист Абзал Ажгалиев.

Фото: olympic.kz

Акция "Рожденный в Олимпийский день" подарила незабываемые эмоции мамам. Национальный Олимпийский комитет верит, что их малыши станут достойными гражданами своей страны, а некоторые, может быть, войдут в историю олимпийскими чемпионами.

Фото: olympic.kz

"Уже четвертый год Олимпийский комитет проводит акцию "Рожденный в Олимпийский день", и я очень рад быть частью данной акции и поздравлений. Очень приятно видеть, как радуются мамы малышей, когда их поздравляют. Уверен, что кто-то из этих малышей обязательно станет гордостью Казахстана и привезет олимпийскую медаль!" – отмечает олимпийский чемпион Серик Сапиев.

Фото: olympic.kz

Отметим, что данная акция проводится в нашей стране уже четыре года и считается образцом проведения Международного Олимпийского дня во всем мире.

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Акция прошла при активной поддержке Министерства здравоохранения Республики Казахстан, управлений здравоохранения регионов страны и АО "Казпочта".