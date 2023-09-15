Токаев обратился к Национальному Олимпийскому комитету

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан с 30-летием, сообщает Zakon.kz.

Поздравление президента опубликовали в Telegram-канале Акорды.

"Уважаемый коллектив Национального Олимпийского комитета! От всей души поздравляю всех с 30-летием Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан! Эта организация играет особую роль в нашей стране. Продвигая олимпийские ценности, вы вносите огромный вклад в популяризацию спорта среди молодежи и укрепление сотрудничества с международными структурами. В результате наши спортсмены добиваются больших успехов на многих крупных соревнованиях. Они завоевали сотни наград на Олимпийских играх, мировых первенствах и чемпионатах Азии. Имена наших чемпионов золотыми буквами вписаны в летопись мирового спорта". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что Казахстан на высоком уровне провел зимние Азиатские игры, Универсиаду, мировые и континентальные чемпионаты. Он отметил, что "усилия нашей страны были оценены по достоинству мировым сообществом".

"Государство всегда будет уделять пристальное внимание развитию олимпийского движения. Мы будем расширять взаимодействие с Международным Олимпийским комитетом и другими авторитетными организациями. Пусть всегда возносится ввысь наш небесно-голубой флаг!" Касым-Жомарт Токаев

Президент пожелал коллективу НОК РК крепкого здоровья и успехов.

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