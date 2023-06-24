В Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции

Фото: nac.gov.ru

В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), сообщает Zakon.kz.

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