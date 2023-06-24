В Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции
Фото: nac.gov.ru
В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), сообщает Zakon.kz.
"В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции", – сообщили iz.ru в информационном центре НАК.
По данным российских СМИ, в ночь на 24 июня в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" предприняли попытку военного мятежа. Об этом стало известно после сообщений, поступивших от руководителя военной компании Евгения Пригожина.
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