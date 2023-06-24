Мужчина вытащил человека из горящей машины в Акмолинской области
Фото: кадр из видео
В Акмолинской области неравнодушный мужчина совершил героический поступок, вытащив из горящей машины человека, сообщает Zakon.kz.
Это сняли на видео очевидцы. По их словам, событие произошло 24 июня около 17:00 на трассе Астана - Кокшетау около поселка Акколь.
На кадрах видно, как объятый огнем автомобиль тушат несколько человек, а один из них глубоко залез в окно машины и с трудом вытаскивает оттуда человека.
В пресс-службе ДЧС Акмолинской области рассказали, что до прибытия сотрудников из горящей машины были извлечены два человека. Причина пожара устанавливается.
Редакция Zakon.kz запросила о происшествии ДП области.
Ранее стало известно о крупном пожаре в заброшенном здании в Шымкенте.
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