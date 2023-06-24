Мужчина вытащил человека из горящей машины в Акмолинской области

В Акмолинской области неравнодушный мужчина совершил героический поступок, вытащив из горящей машины человека, сообщает Zakon.kz.

Это сняли на видео очевидцы. По их словам, событие произошло 24 июня около 17:00 на трассе Астана - Кокшетау около поселка Акколь.

На кадрах видно, как объятый огнем автомобиль тушат несколько человек, а один из них глубоко залез в окно машины и с трудом вытаскивает оттуда человека.





В пресс-службе ДЧС Акмолинской области рассказали, что до прибытия сотрудников из горящей машины были извлечены два человека. Причина пожара устанавливается.

Редакция Zakon.kz запросила о происшествии ДП области.

Ранее стало известно о крупном пожаре в заброшенном здании в Шымкенте.