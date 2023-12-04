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Военнослужащий вытащил человека из горящего автомобиля в Астане

военнослужащий спас водителя Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК
Старший сержант Мейрамбек Искаков вытащил водителя из горящего автомобиля, который был припаркован возле дома по улице имени Т. Жургенова в Астане, сообщает Zakon.kz.

3 декабря 2023 года вечером Искаков вышел в магазин. Увидев горящий автомобиль, военнослужащий немедленно сообщил о происшествии на пульт 101 Департамента по чрезвычайным ситуациям г. Астаны.

"Подбежав к машине, он увидел, что в салоне автомобиля находится водитель, которого он вытащил из горящего автотранспортного средства. Оттащив пострадавшего на безопасное расстояние, он оказал ему первую медицинскую помощь. Скорую вызвали очевидцы происшествия. Водитель был госпитализирован в городскую больницу № 1". Пресс-служба Национальной гвардии РК

Как уточняется, в тушении объятого пламенем автомобиля участвовал также прохожий, который проверил и исключил нахождение в нем пассажиров.

Искаков является сержантом взвода – инструктором по боевой и физической подготовке войсковой части 68665. Вместе с супругой воспитывает дочерей Самиру и Лунару.

Вышестоящим командованием военнослужащий представлен к награде.

Ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул на трассе в Павлодарской области.

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