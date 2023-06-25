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Руслан Желдибай: Токаев контролировал ситуацию в стране в связи с обострением обстановки в России

Контролировал ситуацию в стране в связи с обострением обстановки в России Фото: akorda.kz
Пресс-секретарь президента Казахстана сообщил, что Касым-Жомарт Токаев 24 июня в течение всего дня находился на оперативной связи со всеми руководителями заинтересованных ведомств, сообщает Zakon.kz.

По словам Руслана Желдибая, президент контролировал ситуацию в стране в связи с обострением военно-политической обстановки в России.

Утром 25 июня на внеочередном заседании Совета Безопасности Глава государства заслушает отчеты этих ведомств о проделанной работе по исполнению его поручений и одобрит план оперативных действий, направленных на обеспечение стабильного экономического развития Казахстана, защиту безопасности и благополучия его граждан.

25 июня, президент Касым-Жомарт Токаев проведет внеплановое заседание Совета Безопасности.

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