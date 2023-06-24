Завтра, 25 июня, президент Касым-Жомарт Токаев проведет внеплановое заседание Совета Безопасности, сообщает Zakon.kz.

Глава государства заслушает отчеты премьер-министра, руководителей силовых ведомств о принятых мерах во исполнение его поручений в связи с ситуацией в России, передает Акорда.

Ожидается принятие оперативного плана действий по нейтрализации возможных негативных последствий влияния обстановки в соседнем дружественном государстве на безопасность граждан Казахстана и экономику нашей страны.

24 июня глава государства Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

В ночь на 24 июня в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" предприняли попытку военного мятежа. Об этом стало известно после сообщений, поступивших от руководителя военной компании Евгения Пригожина.

