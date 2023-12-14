Собаки замерзают в отлове Алматы: ветслужба ответила зоозащитникам

11 декабря по соцсетям разлетелось обращение зоозащитников. Неравнодушные алматинцы просили "спасти" собак из неутепленных клеток местного отлова. Zakon.kz разбирался в ситуации.

Как говорится в одном из постов, в отлове "ничего не успели утеплить", в упущении негодующие граждане винили руководство Городской ветеринарной службы.

"Я умоляю вас, нужно забрать собак из летников! Мороз -30 обещают, они все там умрут! Помогайте, спасайте собак!" – эмоционально высказывались в Сети.

Другие любители животных в свою очередь требовали "открыть доступ в изолятор, чтобы люди могли приехать и спасти хоть кого-то". Некоторые даже предлагали помощь в утеплении вольеров.

Надо сказать, конфликт интересов тянется не первый год.

Так, по словам волонтера Юлии Снегиревой, в 2022-м она получила удостоверение инспектора в области ответственного обращения с животными. Обзаведясь документом, женщина посещала отлов и делала замечания руководству, наблюдая их замерзающих подопечных. К примеру, на одном из предоставленных редакции прошлогодних видео можно разглядеть, что животное сидит в проветриваемой со всех сторон клетке буквально верхом на льдине.

Фото: скрин видео

"Ситуацию они не изменили, но зато ограничили мне доступ в изолятор, в связи с чем мне даже пришлось подать иск в суд. Я получила положительное решение, но отлов все равно меня туда не допустил, ссылаясь на то, что они будут подавать апелляцию. Вчера другая группа волонтеров, которая обычно не афиширует эту ситуацию, выставила пост о том, что собаки по-прежнему сидят в таких же условиях".

Собеседница утверждает: добраться до меньших братьев сочувствующие могут лишь с условием нераспространения фото и видео с места событий.

Она также отметила, что в 2018 году ее семья добровольно участвовала в утеплении вольеров этого же изолятора. Тогда СМИ делились новостью об общественниках, бросившихся на помощь четвероногим с картонками и старыми одеялами наперевес.

"Прошло пять лет, но никаких изменений я не вижу", – подытожила Юлия.

По словам другой активистки Светланы Коломец, сейчас инициативная группа собирается в очередной раз взяться за утепление – материалы уже есть. На время "модернизации" барбосов пересадят… в крытые ангары, которые, оказывается, были установлены здесь еще в начале года.

Вопрос, почему переселением хвостатого народа не озаботились до холодов, повис в морозном воздухе.

За ответом мы обратились к Наталье Сульжик, которая 12 декабря записывала видео как раз из поруганного отлова. В нем она подтвердила, что животных определят в ангар, однако обратилась к подписчикам с просьбой "забрать крупных".

В беседе с журналистом Zakon.kz Сульжик объяснила запоздалое переселение в более комфортные условия ошибкой руководства и пожаловалась на то, что поместятся в новые "будки" далеко не все – крупных особей банально некуда девать.

В Городской ветеринарной службе согласились: летние клетки-вольеры действительно непригодны для содержания животных в морозы. Однако утепление какими-либо материалами не предусмотрено, за исключением утепления обшивки подветренной стороны ограждающими неперфорированными материалами для защиты от ветра.

"При наступлении экстремальных погодных условий все животные, находящиеся там, переводятся в модульные блоки или ангар, что и было сделано сотрудниками службы отлова совместно с волонтерами 12 декабря", – заверили представители предприятия.

К слову, 11 декабря, то есть за день до обозначенного перевода хвостатых, "Казгидромет" предупредил алматинцев о снегопаде и похолодании 12 декабря до -20°C.

Отреагировала ветслужба и на претензии касательно доступа в отлов:

"КГП на ПХВ "Городская ветеринарная служба" УПиИ города Алматы доводит до сведения граждан о вынужденной мере – инициации технологического цикла, способствующего разрыву эпизоотической цепи. Ограничение доступа на территорию пункта временного содержания животных владельцев отловленных безнадзорных животных и третьих лиц вводится в целях недопущения нарушения ветеринарных правил, которые могут повлечь распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия, признаваемые в действующем законодательстве уголовным правонарушением по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса РК от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК".

В подтверждение своих слов предприятие сослалось на законодательство, а конкретно оно руководствуется:

подпунктом 1) "Осуществлять ветеринарные и административно-хозяйственные мероприятия с соблюдением ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правил, установленных законодательством РК в области ветеринарии, обеспечивающих предупреждение болезней животных и безопасность перемещаемых (перевозимых) объектов" (Параграф 7 "Требования к деятельности физических и юридических лиц в области ветеринарии" п. 18, Параграф 1 "Порядок проведения мероприятий в благополучном пункте" п. 40 приказа Министра сельского хозяйства "Об утверждении Ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правил" от 29.06.2015 г. № 7-1/587) , подпунктом 2) "Осуществлять содержание, разведение и использование животных, включая животных в зоопарках, цирках, на пасеках, в аквариумах, в соответствии с ветеринарными (ветеринарно-санитарными) правилами и ветеринарными нормативами", подпунктом 3) "Содержать территорию, животноводческие помещения, а также сооружения для хранения кормов в соответствии с ветеринарными (ветеринарно-санитарными) правилами и ветеринарными нормативами, не допускать загрязнения окружающей среды", подпунктом 7) "Обеспечивать своевременную вакцинацию и диагностику своих животных для обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности" и подпунктом 12-1) "Проводить карантинирование животных" статьи 25 Закона РК "О ветеринарии" от 10 июля 2002 года № 339 (Глава 1. "Общие положения" п. 3, п. 6, п. 7 и п. 8 приказа Министра сельского хозяйства "Об утверждении Правил карантинирования животных" от 30.12.2014 г. № 7-1/700).

Проводит ветеринарные мероприятия согласно подпункту 1) "мероприятия, проводимые на территории ветеринарно-санитарного благополучия с целью предупреждения возникновения болезней и пищевых отравлении животных, включая болезни общие для животных и человека, обеспечения соответствия содержания животных требованиям законодательства РК в области ветеринарии" пункта 1 статьи 26 Закона РК "О ветеринарии" от 10 июля 2002 года № 339.

В заключение гражданам напомнили, что уполномоченный орган вправе принимать необходимые ветеринарно-санитарные меры по управлению риском для жизни и здоровья человека. В этой связи возврат хозяйских и пристройка бездомных зверей будут проводиться без доступа на территорию предприятия.

С 1 января 2024 года в Казахстане начнут действовать новые требования к отлову животных, согласно которым сама процедура должна быть гуманной по отношению к усатым и не допускать их умерщвления.

Между тем 7 сентября на встрече с жителями Жетысуского района аким Алматы Ерболат Досаев объяснил, что по Закону "Об ответственном обращении с животными" бродячих собак сначала чипируют, а после определенного времени отпускают, потому что условий для их содержания нет – места для всех отловленных животных не хватает.