"Мусорный" показ мод прошел в Астане

В Астане прошел Trash Fashion Day, показ мод, который призван обратить внимание на проблему мусорных свалок в столице, сообщает Zakon.kz.

Движение "Жаңа Адамдар" провели в столице показ "мусорной" моды. Все наряды на моделях были сделаны из мусора, который собрали на свалках Астаны, передает AstanaTV.

Таким образом участники движения показали проблему незаконных свалок мусора в столице. Как отмечают в "Жаңа Адамдар", в акимате Астаны отреагировали на модный показ незамедлительно.

"В нашем телеграм-канале под постом о проведении "модного показа" пресс-служба Акимата Есильского района оставила комментарий о том, что акимат начал очищать ту самую свалку возле ЖК Jetisu, где мы и провели модный показ", – сказано в сообщении участников движения.

В акимате Астаны также прокомментировали проблему.

"В Есильском районе работы по ликвидации несанкционированных свалок ведутся с апреля текущего года. К вывозу мусора возле жилого комплекса "Жетысу" на постоянной основе привлечено 2 единицы погрузочной техники, 8 самосвалов, дополнительно 10 самосвалов. В основных точках сбора строительного мусора совместно с управлением цифровизации в этом году планируется установить круглосуточные камеры наблюдения в рамках программы "1000 камер"". Пресс-служба акимата Астаны

Известно, что в Астане насчитывается 500 незаконных мусорных свалок. Ранее в акимате сообщили, что с начала года со стихийных свалок в столице вывезли более 41 тысячи тонн мусора.