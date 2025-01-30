Моника Беллуччи и Тим Бертон посетили показ мод в Париже

На днях итальянская звезда и американский режиссер посетили в Париже показ итальянского дома моды Dolce & Gabbana, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что актриса уже много лет является амбассадором бренда. Возлюбленные выбрали парные образы total black для совместного выхода в свет. Моника надела атласный корсетный топ с откровенной зоной декольте в форме сердца. Компанию ему составили безупречно пошитые брюки с высокой талией и широкими штанинами. Образ дополнили пальто, расшитое блестящими нитями и лаконичный кожаный клатч.

Монику по-прежнему обожает публика на родине ее бывшего мужа Венсана Касселя. Знойная итальянка и французский сердцеед развелись в 2013 году после 14 лет брака. У них две дочери. Это 20-летняя Дева и 14-летняя Леони.

О романе Беллуччи и 66-летнего Тима стало известно в 2023 году. Они дебютировали вместе в октябре на ковровой дорожке Римского кинофестиваля. Актриса стала новой музой для культового кинематографиста. Бертон снял избранницу в своем фильме "Битлджус-2".

А звезда фильма "Спасатели Малибу" Памела Андерсон в неожиданном образе предстала на страницах журнала Elle.