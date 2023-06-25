Мужчина упал с девятого этажа в Кокшетау

В Кокшетау 39-летний мужчина упал с девятого этажа и скончался на месте от полученных травм, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, дело заведено по статье "Доведение до самоубийства", статья 105 УК РК. Об этом пишет портал 716kz.

По данным полиции, скончавшемуся мужчине было 39 лет. Трагедия произошла 22 июня, отметили в пресс-службе ведомства.

"22 июня в полицию Кокшетау поступило сообщение о том, что с 9-этажного дома выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия". Пресс-служба ДП Акмолинской области

31 мая стало известно, что 15-летняя школьница прыгнула с крыши одного из 16-этажных жилых домов в городе Петропавловске. Месяцем ранее в общежитии Академии Комитета национальной безопасности Казахстана нашли тело курсанта третьего года обучения, он покончил собой, сказано в официальной версии.

